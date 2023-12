HireRight Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analystenbewertung für die Hireright-Aktie ergibt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten waren 0 als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der technischen Analyse ist die Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um +17,19 Prozent und zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um +26,17 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt eine "Neutral"-Bewertung, während die Diskussionsintensität darauf hinweist, dass das Unternehmen mehr Beachtung und Aufmerksamkeit von Anlegern erfuhr, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hireright-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

