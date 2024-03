HireRight Holdings Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Hireright eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festlegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln wider, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Hireright geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Unternehmens als "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Hireright-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 18,97, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Analysten haben Hireright in den letzten zwölf Monaten mit einer Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was in Verbindung mit dem aktuellen Schlusskurs von 14,16 USD zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent und der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung der Hireright-Aktie als "Gut".