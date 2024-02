HireRight Holdings Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Aktie von Hireright zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,12 USD einen Abstand von +27,09 Prozent vom GD200 (11,11 USD) hat, was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 12,95 USD. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,03 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Hireright als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hireright war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Hireright hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Stimmung rund um Hireright daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hireright liegt bei 12,77, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Hireright in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".