HireRight Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse für die Hireright-Aktie zeigt, dass sie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 10,78 USD, was einen deutlichen Anstieg von 17,25 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,64 USD darstellt. Daher erhält Hireright eine "Gut"-Bewertung für diesen Zeitraum. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,02 USD über dem gleitenden Durchschnitt um 5,16 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Hireright basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hireright in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festzustellen sind. Die Häufigkeit der Beiträge zu Hireright weicht ebenfalls nicht wesentlich von der Norm ab, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hireright-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 84,62 liegt. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält Hireright von insgesamt 1 Analystenbewertung ein "Neutral"-Rating. Da keine neuen Analystenupdates vorliegen, bleibt die Gesamtbewertung unverändert. Insgesamt erhält Hireright von den Analysten ein "Gut"-Rating.