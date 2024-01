HireRight Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Hireright-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu interessanten Ergebnissen führte. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,8 USD, was einer Abweichung von +17,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (12,16 USD) zeigt sich eine Abweichung von +4,69 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hireright-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Hireright keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke wurden neutral bewertet. Letztendlich erhält Hireright in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen häufen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hireright-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (51) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (50) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Hireright-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und den RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.