Hiraga Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In jüngster Zeit wurde die Aktie von Hiraga intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Hiraga beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hiraga-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 934,18 JPY. Der letzte Schlusskurs (935 JPY) weicht nur um +0,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (902,26 JPY) weicht mit dem letzten Schlusskurs (+3,63 Prozent) nur geringfügig ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses von Hiraga als "Gut" einzustufen ist, mit einem RSI von 10,53 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 25,76 für 25 Tage.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Hiraga zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung für Hiraga gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Hiraga.