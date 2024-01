Hiraga Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Hiraga-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 941,91 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 902 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,24 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (898,56 JPY) weicht nur um +0,38 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. In den letzten zwei Wochen wurde über Hiraga neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen ebenfalls eine neutrale Einschätzung zu, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.