Hiraga Aktie: Alles völlig egal!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Hiraga über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hiraga derzeit 2,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt allerdings -0,19 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Hiraga ist neutral, wie aus der Betrachtung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die Aktie wird daher auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass Hiraga auf 7-Tage-Basis als überverkauft gilt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt der RSI keine Über- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Hiraga-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in Bezug auf den RSI und wird in den anderen Bereichen als "Neutral" eingestuft.