Hiraga Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für die Hiraga-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 46,59 als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Hiraga-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 942,4 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Da der letzte Schlusskurs bei 900 JPY lag, was einem Unterschied von -4,5 Prozent entspricht, erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hiraga ist ebenfalls neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hiraga eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hiraga daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Hiraga-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.