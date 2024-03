Hippo Holdings Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Anlegerstimmung für Hippo war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt elf Tagen waren zehn positiv und nur einer negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hippo daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hippo-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 11,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,39 USD liegt, was einer Abweichung von +62,89 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,8 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+70,28 Prozent Abweichung). Somit erhält Hippo auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Hippo festgestellt. Dies spiegelt sich in einer positiven Auffälligkeit in den Diskussionen in sozialen Medien wider. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Hippo für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Analystenbewertungen für die Hippo-Aktie zeigen ein durchschnittlich neutrales Rating. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren keine als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Da es keine neuen Analystenupdates zu Hippo im letzten Monat gab, erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.