Hipages Holdings Ltd Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Hipages wurden in den sozialen Medien zuletzt ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Hipages beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit insgesamt die Bewertung "Neutral".

Aus technischer Sicht ist die Hipages-Aktie mit einem Kurs von 1,17 AUD inzwischen +20,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +36,05 Prozent beläuft. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator und bei einem Wert von 60 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 32,64 für 25 Tage wird die Hipages-Aktie als "Neutral" bewertet. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität führt zu dem Ergebnis, dass es in der Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz gab und die Diskussionen über das Unternehmen auch nicht bedeutend mehr oder weniger waren als sonst. Daher erhält die Hipages-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".