Hipages Holdings Ltd Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hipages-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 30, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 44,44 im neutralen Bereich. Die Gesamtbewertung nach dem RSI ist daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Hipages in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hipages daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,8 AUD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,75 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Hipages auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Hipages somit auch auf der Basis des Anleger-Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung versehen.