Hino MotorsADR Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hino Motors-Aktie liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 60,82 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Hino Motors basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hino Motors liegt derzeit bei 28,9, was 31 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 22. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Hino Motors hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält Hino Motors für dieses Kriterium daher ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hino Motors derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Dividendenpolitik der Aktie.