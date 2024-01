Hingtex Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Hingtex wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hingtex-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,09, was bedeutet, dass Hingtex hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb auch unverändert. Daher erhält die Hingtex-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Hingtex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,69 Prozent erzielt, was 31,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite sogar 46,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Hingtex ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,43, was 28 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating.