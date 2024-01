Hingtex Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Hingtex wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Hingtex liegt bei 62,5, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,89, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als neutral ergibt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hingtex bei 23,43, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet klassifiziert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Hingtex bei -27,69 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist die Rendite von Hingtex mit 46,2 Prozent deutlich niedriger, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.