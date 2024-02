Hingham Institution for Savings, tut es schon wieder!

Die Hingham Institution For Savings The wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hingham Institution For Savings The bei einem Wert von 14. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 18,86) ist die Aktie unterbewertet, bei ca. 21 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hingham Institution For Savings The festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Sentiment und Buzz- Kriterium mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Hingham Institution For Savings The für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 163,32 USD lag, was einem Unterschied von -14,07 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 190,07 USD entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 185,67 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Hingham Institution For Savings The daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.