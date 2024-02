Hingham Institution for Savings Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Hingham Institution For Savings The-Aktie wird aufgrund ihrer Dividendenpolitik und Performance in verschiedenen Bereichen bewertet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,36 Prozent, was 137,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 14,87 liegt, was 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hingham Institution For Savings The-Aktie liegt bei 34,59, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 58,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Hingham Institution For Savings The-Aktie eine Rendite von -38,16 Prozent erzielt, was 42,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Aktie mit einer Rendite von -2,75 Prozent um 35,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Hingham Institution For Savings The-Aktie in verschiedenen Bereichen schlechter abschneidet als der Branchendurchschnitt und daher entsprechende Bewertungen erhält.