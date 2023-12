Hingham Institution for Savings Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100, und wird üblicherweise für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet. Für Hingham Institution For Savings The liegt der RSI bei 2,25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 29,66, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Gut" für den RSI.

Die Dividendenrendite, welche das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt für Hingham Institution For Savings The 1,39 Prozent. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 0,84 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für Hingham Institution For Savings The, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Hingham Institution For Savings The in den sozialen Medien, was auf ein positives Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hindeutet. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Hingham Institution For Savings The somit ein "Gut"-Rating basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.