Hingham Institution for Savings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Hingham Institution For Savings The bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,39 Prozent, was 137,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 138 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen und Interaktionen über Hingham Institution For Savings The in sozialen Medien. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negativen Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 198,13 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 191,16 USD um -3,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 166,67 USD, was einer Abweichung von +14,69 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 29,4, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 35, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Gut".