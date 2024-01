Hingham Institution for Savings Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung unter den Anlegern von Hingham Institution For Savings The ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hingham Institution For Savings The einen Wert von 13 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" durchschnittlich ein KGV von 15 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt aktuell bei 1,39 Prozent, was 137,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,82 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hingham Institution For Savings The-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 195,86 USD, während der aktuelle Kurs bei 194,4 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 171,12 USD, was einem Abstand von +13,6 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Hingham Institution For Savings The.