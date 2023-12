Hing Lee Aktie: Der Knall ist da!

Die Hing Lee Hk hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,058 HKD verzeichnet, was einem Rückgang um 17,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -27,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden zahlt die Hing Lee Hk derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 6,19 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,19 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Was die fundamentale Analyse betrifft, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hing Lee Hk mit 32,25 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" um 10 Prozent niedriger (36,01). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, wodurch eine insgesamt positive Einschätzung aus fundamentaler Sicht abgeleitet werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hing Lee Hk-Aktie beträgt 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 54,76 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine neutrale Einschätzung für die Hing Lee Hk-Aktie.