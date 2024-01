Hindustan Zinc Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung der Anleger für Hindustan Zinc ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Anleger hauptsächlich positive Themen diskutieren, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 38,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hindustan Zinc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 (38,99) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung beim Stimmungsbild oder in der Anzahl der Diskussionen über Hindustan Zinc, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Hindustan Zinc eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie nahe dem 200-Tages-Durchschnitt (312,7 INR) und dem 50-Tages-Durchschnitt (308,48 INR) liegt.

Zusammenfassend erhält Hindustan Zinc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz sowie der technischen Analyse.