Hindustan Zinc Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI für Hindustan Zinc liegt bei 71,38, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 34,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hindustan Zinc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 312,2 INR, verglichen mit dem aktuellen Kurs von 319,1 INR ergibt sich eine Abweichung von +2,21 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 307,48 INR, auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,78 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hindustan Zinc wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und somit über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Hindustan Zinc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Hindustan Zinc wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Hindustan Zinc daher eine "Neutral"-Bewertung.