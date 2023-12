Hindalco Industries Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Hindalco Industries wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 454,12 INR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (605,6 INR) um +33,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 506,3 INR, was einer Abweichung von +19,61 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hindalco Industries-Aktie liegt bei 21, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (19,13) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für Hindalco Industries.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Hindalco Industries positiv bewertet. Die Diskussionsintensität war erhöht, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Hindalco Industries diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen, vor allem positiven Themen wider, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Hindalco Industries daher auch auf dieser Grundlage mit "Gut" bewertet.