Hindalco Industries Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Hindalco Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 457,21 INR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 610,4 INR, was einem Unterschied von +33,51 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 514,04 INR liegt über dem letzten Schlusskurs (+18,75 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hindalco Industries-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine positive Bewertung.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist zwar unterdurchschnittlich, jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum positiv zugenommen. Somit erhält die Aktie von Hindalco Industries bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie momentan "überkauft" ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung für die Hindalco Industries-Aktie.

Insgesamt kann die Aktie von Hindalco Industries anhand der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des RSI mit einer positiven Bewertung von "Gut" eingeschätzt werden.