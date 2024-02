Hindalco Industries Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Hindalco Industries wird derzeit technisch betrachtet. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses liegt der GD200 bei 483,39 INR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (513,2 INR) um +6,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 567,66 INR, was einer Abweichung von -9,59 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen über Hindalco Industries überwiegen. Auch die Themen rund um das Unternehmen wurden überwiegend positiv diskutiert. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergibt ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend geändert. Daher erhält die Hindalco Industries-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.