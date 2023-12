Hindalco Industries Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzt. In Bezug auf Hindalco Industries betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 21,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hindalco Industries derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,22 ebenfalls an, dass das Unternehmen überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 455,15 INR für die Hindalco Industries-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 614,3 INR, was einen Unterschied von +34,97 Prozent darstellt und daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der 50-Tage-Durchschnitt, der bei 508,92 INR liegt, zeigt mit einem letzten Schlusskurs über diesem Wert eine Abweichung von +20,71 Prozent und führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Hindalco Industries also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen im letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit und Beachtung von Anlegern erfahren hat als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hindalco Industries-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien ergab, dass Hindalco Industries in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für Hindalco Industries.