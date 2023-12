Hindalco Industries Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die Hindalco Industries wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 14,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hindalco Industries-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 21,11, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit auch ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der Auswertung der Stimmungsveränderung und der Diskussionsintensität in den letzten Monaten zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse ist die Hindalco Industries mit einem Kurs von 557,25 INR inzwischen +12,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +24,23 Prozent beläuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Hindalco Industries in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt positive Bewertung der Hindalco Industries-Aktie basierend auf den untersuchten Kriterien.