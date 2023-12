Hin Sang Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Black Mountain Acquisition Corp":

Derzeit schüttet Hin Sang niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte, was zu einer "Schlecht" Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Der Unterschied beträgt 6,46 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,46 %).

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hin Sang-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,38 HKD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug jedoch nur 0,28 HKD, was einer Abweichung von -26,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hin Sang in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,65 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt nur um 0,07 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +17,58 Prozent im Branchenvergleich für Hin Sang. Zudem lag die Rendite des "Verbrauchsgüter"-Sektors bei -13,35 Prozent, wobei Hin Sang 30,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Hin Sang in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält Hin Sang insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Zuletzt gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hin Sang. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.