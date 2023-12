Hims & Hers Health Registered (A) Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "BYTE Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Hims & Hers Health-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 8,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,92 USD liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von +7,08 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,83 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen fällt hingegen negativ aus. Kommentare und Befunde waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hims & Hers Health-Aktie liegt bei 32,06, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 36,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" vergeben. Dies führt langfristig zu einem Rating "Gut". Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Hims & Hers Health gibt, erwarten die Analysten eine Entwicklung von 39,43 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 12,44 USD. Auf dieser Basis wird die Entwicklung als "Gut" eingeschätzt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der institutionellen Analysten als "Gut".