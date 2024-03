Hims & Hers Health Registered (A) Aktie: Einfach unglaublich

Die Analysten haben die Aktie von Hims & Hers Health auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als gut, 3 als neutral und keiner als schlecht. Auch die jüngsten Bewertungen ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,33 USD, was einem erwarteten Rückgang um 36,64 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,31 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hims & Hers Health-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, mit einem Wert von 16 für den 7-Tage-RSI und 24,35 für den 25-Tage-RSI. Beide Werte erhalten daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung bezüglich Hims & Hers Health hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit ein "Gut"-Rating für die Diskussionsstärke ergibt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Hims & Hers Health-Aktie aufgrund seiner Entfernung von +90,32 Prozent vom GD200 und +42,94 Prozent vom GD50 als "Gut" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Hims & Hers Health demnach von Analysten und in verschiedenen Indikatoren als "Neutral" bis "Gut" bewertet.