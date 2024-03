Hims & Hers Health Registered (A) Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Hims & Hers Health-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 8,27 USD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 14,62 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +76,78 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,17 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +43,76 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hims & Hers Health eingestellt waren. Es gab neun positive, vier negative und einen neutralen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was dazu führt, dass Hims & Hers Health eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hims & Hers Health als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 25,65, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 21,52, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Hims & Hers Health verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hims & Hers Health auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.