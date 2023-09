Himiway präsentiert aufregende Farbneugestaltung für das Himiway Zebra (D5) E-Bike und verbessert so das individuelle Fahrerlebnis.

Industry, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Himiway, der Experte für Elektrofahrräder mit großer Reichweite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3977726-1&h=940579690&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3977726-1%26h%3D2474431410%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhimiwaybike.com%252Fblogs%252Fnews%252Fexplore-the-range-of-electric-bikes%26a%3Dlong%2Brange%2Bebike%2Bexpert&a=Experte+f%C3%BCr+Elektrofahrr%C3%A4der+mit+gro%C3%9Fer+Reichweite), freut sich, eine aufregende Aktualisierung anzukündigen, die sowohl Radsportbegeisterte als auch Abenteuersuchende begeistern wird. Himiway engagiert sich seit jeher für Innovation und Stil und stellt nun eine Reihe faszinierender neuer Farboptionen für das bekannte Himiway Zebra vor, das jetzt als Himiway D5 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3977726-1&h=4186806296&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3977726-1%26h%3D953421411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhimiwaybike.com%252Fproducts%252Fpremium-all-terrain-electric-bike%26a%3DHimiway%2BD5&a=Himiway+D5) bekannt ist.Der beliebte Himiway Zebra (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3977726-1&h=1556215118&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3977726-1%26h%3D1215365380%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhimiwaybike.com%252Fproducts%252Fpremium-all-terrain-electric-bike%26a%3DHimiway%2BZebra&a=Himiway+Zebra) hat sich verwandelt und ist nun als Himiway D5 erhältlich. Das „D" im Namen steht für die All-Terrain-Kollektion und die „5" für die Serie 5. Dieses mittelgroße Luxus-Elektrofahrrad richtet sich an eine vielfältige Gruppe von Fahrern, die Outdoor-Abenteuer suchen, gelegentliche Radfahrer, die die Freude am Fahren genießen, und die modebewusste Generation, die Wert auf ein stilvolles Statement legt.Zartgrün, Ozeanblau, Leuchtendes Gelb und Himmelblau sind die faszinierenden Farbtöne, die bald das Himiway D5 schmücken werden. Jede Farbe erzählt eine einzigartige Geschichte und ermöglicht es den Fahrern, den Farbton auszuwählen, der mit ihrer Persönlichkeit und ihren Zielen in Einklang steht.Zartgrün: Der von der Ruhe der Natur inspirierte Farbton Zartgrün vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit. Diese Farbe steht für Fahrer, die die Schönheit der Natur schätzen und eine harmonische Verbindung mit ihr suchen.Ozeanblau: Mit seiner Essenz des Meeres strahlt das Ozeanblau Raffinesse und Abenteuerlust aus. Es spricht all jene an, die sich nach Entdeckungen sehnen, sei es auf Küstenrouten oder städtischen Ausflügen.Leuchtendes Gelb: Das kräftige und energiegeladene Leuchtendes Gelb zieht Blicke auf sich und ist ideal für alle, die gerne auffallen. Es ist eine Wahl, die eine lebendige Persönlichkeit und Lebensfreude verkörpert.Himmelblau: Himmelblau ist eine hellblaue Farbe, die an den Himmel und die Wolken erinnert. Perfekt für alle, die die Natur lieben. Dieser einzigartige Farbton ist nur im Himiway Offline-Shop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3977726-1&h=1506212868&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3977726-1%26h%3D3358606510%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhimiwaybike.com%252Fpages%252Fstore-locator-1%26a%3DHimiway%2Boffline%2Bstore&a=Himiway+Offline-Shop) erhältlich.„ Die Einführung dieser auffälligen neuen Farboptionen für das Himiway D5 feiert Individualität und Selbstausdruck. Himiway ist sich bewusst, dass jeder Fahrer einzigartig ist. Unser Engagement für herausragende Leistung und eine persönliche Verbindung bleibt unerschütterlich," so der Sprecher von Himiway.Das Himiway D5 geht über den Stil hinaus; es verkörpert erstklassige Ausdauer für All-Terrain-Fahrräder und wird von einem herausnehmbaren 960Wh Samsung/LG-Akku angetrieben. Mit einer Reichweite von 60-80 Meilen pro Ladezyklus können Fahrer getrost neue Horizonte erobern. Himiway hat es sich zum Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie wir die Welt auf zwei Rädern erleben, neu zu definieren und Fahrern unvergessliche Reisen zu ermöglichen.Weitere Informationen erhalten Sie auf himiwaybike.comMedienkontakt:market02@himiwaybike.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2035159/Himiway_new_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/himiway-prasentiert-aufregende-farbneugestaltung-fur-das-himiway-zebra-d5-e-bike-und-verbessert-so-das-individuelle-fahrerlebnis-301937909.htmlOriginal-Content von: Himiway Bike, übermittelt durch news aktuell