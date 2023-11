Himax Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Himax war in den letzten Tagen insgesamt negativ. Es gab nur zwei positive Tage im Vergleich zu neun negativen Tagen. Drei Tage zeigten keine eindeutige Richtung. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Himax daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Himax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,68 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,88 USD weicht daher um -11,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5,72 USD, was einer Abweichung von nur +2,8 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Himax-Aktie daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Himax-Aktie beträgt 75, was auf ein überkauftes Wertpapier hindeutet. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Himax.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend negative Einschätzung der Himax-Aktie sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse, die Kommunikation im Internet als auch den Relative Strength Index. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in der Zukunft entwickeln wird.