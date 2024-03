Himax Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Halbleiterhersteller Himax wird derzeit als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 19,44, was einem Abstand von 74 Prozent zum Branchen-KGV von 73,99 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Himax mit 8,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik positiv und vergibt eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Himax derzeit um -4,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -10,69 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Himax beobachtet, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.

Zusammenfassend wird die Himax-Aktie auf fundamentaler und technischer Basis als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft, wobei auch das Sentiment und Buzz eine negative Bewertung erhalten.