Hilton Worldwide-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Hilton Worldwide-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten, von denen 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 162,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -15,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (191,77 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Schlecht". Insgesamt erhält die Hilton Worldwide-Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Hilton Worldwide in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Aktivität in den Social Media-Beiträgen zeigt, dass Hilton Worldwide derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Daher wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich zugeschrieben.

Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" konnte die Hilton Worldwide-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,13 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,92 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,05 Prozent im Branchenvergleich für Hilton Worldwide. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -4,32 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für die Hilton Worldwide-Aktie in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist die Hilton Worldwide-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,39 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, welcher bei 47 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert ermöglicht es, die Aktie als "günstig" zu bezeichnen und sie erhält daher auf der Basis fundamentalen Kriterien ein "Gut"-Rating.