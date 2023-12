Hilton Worldwide Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,8 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zu der mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von -1,47 Prozent, hat Hilton Worldwide mit 23,27 Prozent auch hier deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hilton Worldwide liegt aktuell bei 14,03 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 27,17 Punkten bestätigt diese Einschätzung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung für Hilton Worldwide ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien 4 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung für Hilton Worldwide, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.