Hilton Worldwide Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Hilton Worldwide-Aktie stattgefunden. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein Gesamtrating von "Gut" für die Hilton Worldwide-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Hilton Worldwide im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 162,67 USD. Dies deutet auf ein Abwärtspotential von -13,19 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 187,38 USD. Diese Analyse führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Hilton Worldwide.

Bezogen auf fundamentale Kriterien, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Worldwide einen Wert von 32,39 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 51 liegt. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher ein "Gut" auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und zeigt, dass der RSI der Hilton Worldwide bei 5,72 liegt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 32,89 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Hilton Worldwide war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Auswertung ergab jedoch auch 6 negative Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.