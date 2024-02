Hilton Worldwide Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Auswirkungen haben, und unsere Analyse ermöglicht es, diese Veränderungen präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Hilton Worldwide jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Hilton Worldwide in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 und 25 Tagen betrachtet. Der RSI für Hilton Worldwide führt zu einer Einstufung von "Gut", was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Worldwide mit 32,39 unter dem Branchendurchschnitt liegt, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse wird die Hilton Worldwide-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 27,6 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 9,23 Prozent, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.