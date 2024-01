Hilton Worldwide Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert aktuell überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Hilton Worldwide wurde der RSI für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,38 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, weist mit einem Wert von 34,54 auf eine neutrale Bewertung hin.

In fundamentalen Aspekten wird Hilton Worldwide im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 32,39, was einen Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,03 ergibt. Auf Grundlage dieser fundamentalen Bewertung erhält Hilton Worldwide eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen ein gemischtes Bild der Stimmung und Einschätzungen rund um Hilton Worldwide. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Zusätzlich wurden auf dieser Ebene acht negative Handelssignale und kein positives Signal ermittelt, was zu einer schlechten Aktienbewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Hilton Worldwide bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Hilton Worldwide im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,13 Prozent erzielt, was 28,75 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt Hilton Worldwide um 2,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.