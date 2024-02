Hilton Worldwide Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hilton Worldwide Aktie bei 156,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 194,18 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +24,46 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 178,43 USD, was einer Distanz von +8,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Bewertung durch Analysten ergab, dass Hilton Worldwide in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", bestehend aus 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 162,67 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -16,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hilton Worldwide daher eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Worldwide 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividende wird Hilton Worldwide mit 0,33 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,76 % als niedriger eingestuft. Die Differenz von 2,43 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".