Hilton Worldwide Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,13 Prozent, was einer Überperformance von 42,66 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" entspricht. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -0,73 Prozent, wobei Hilton Worldwide aktuell um 39,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hilton Worldwide eine Rendite von 0,33 % aus, was 2,43 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,76 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Das Sentiment und der Buzz um Hilton Worldwide haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine Bewertung von "Gut". In Bezug auf die Diskussionsstärke gibt es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hilton Worldwide in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Hilton Worldwide ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,68 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich Hilton Worldwide in verschiedenen Kategorien als solides Investment mit einer überdurchschnittlichen Rendite und positivem Stimmungsbild, während die Dividendenrendite und das KGV im Vergleich zur Branche als etwas schwächer einzustufen sind.