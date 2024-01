Hilton Worldwide Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Hilton Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg des Aktienkurses um 39,13 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -2,73 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hilton Worldwide eine Outperformance von +41,86 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen gut abgeschnitten, mit einer Rendite von 44,66 Prozent über dem Durchschnittswert.

Die Dividendenrendite von Hilton Worldwide liegt aktuell bei 0,33 %, was jedoch 2,43 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als niedrig bewertet wird. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens erhält daher die Bewertung "Schlecht".

Analysten haben die Aktie von Hilton Worldwide in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 162,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -15,79 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" durch die Analysten.

Eine längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation zeigt, dass die Diskussionsintensität für Hilton Worldwide abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dagegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.