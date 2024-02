Hilton Worldwide Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Hilton Worldwide Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Bewertungskriterien. Mit Blick auf die Dividendenrendite liegt sie mit 0,33 Prozent 2,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus diesem Blickwinkel betrachtet ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier zeigt sich, dass Hilton Worldwide mit einem KGV-Wert von 32,39 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 47,39. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung gilt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität in den sozialen Medien bezüglich Hilton Worldwide unterdurchschnittlich ist. Auch die Stimmungsänderung erfährt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der langfristigen Meinung von Analysten ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 4 im positiven Bereich, 1 ist neutral und keine wird als schlecht bewertet. Obwohl in den letzten 3 Monaten keine Analystenupdates zu Hilton Worldwide vorliegen, wird das Kursziel der Aktie auf 164,4 USD festgelegt. Dies würde zu einer negativen Performance von -16,59 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 197,09 USD führen, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung ein Rating von "Neutral".