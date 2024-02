Hilton Worldwide Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 39,13 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,97 Prozent verzeichnete, hat Hilton Worldwide mit 48,1 Prozent ebenfalls deutlich besser abgeschnitten. Diese positive Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine gemischte Bewertung. Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was als negativ bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Hilton Worldwide-Aktie daher ein gemischtes Rating.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Hilton Worldwide derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit-Branche. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Hilton Worldwide zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein neutrales Rating.

Insgesamt sind die Bewertungen für Hilton Worldwide gemischt, wobei positive Entwicklungen im Aktienkurs durch negative Punkte wie die Dividendenpolitik ausgeglichen werden.