Hilton Worldwide Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse der Hilton Worldwide-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 154,75 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 187,38 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +21,09 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 175,55 USD im positiven Bereich, mit einem Abstand von +6,74 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Meinung der Analysten über Hilton Worldwide ist ebenfalls positiv, mit 6 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Bewertung. Obwohl es in den letzten Monaten keine Updates gab, liegt das Kursziel der Analysten bei 162,67 USD, was zu einer prognostizierten negativen Performance von -13,19 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Sentiment im Hinblick auf Hilton Worldwide hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion bleibt jedoch neutral. Zusammengefasst erhält Hilton Worldwide in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 positiven und drei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Die Handelssignale der Optimierungsprogramme hingegen zeigten hauptsächlich Verkaufssignale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich und einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Gut" führt.