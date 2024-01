Hilton Worldwide Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Stimmung für Hilton Worldwide hat sich in den letzten Wochen verbessert, was auf starke positive Ausschläge in der Internet-Kommunikation hinweist. Dies wurde durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkannt, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hilton Worldwide derzeit mit 0,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -2,42 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hilton Worldwide bei 152,84 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 182,52 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +19,42 Prozent und zum GD50 der letzten 50 Tage +6,95 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt erhält Hilton Worldwide daher eine positive Bewertung in unserer Analyse.