Hilton Worldwide Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hilton Worldwide-Aktie bei 193,72 USD liegt, was einer Entfernung von +23,78 Prozent vom GD200 (156,5 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 179,42 USD. Das bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +7,97 Prozent beträgt, was ebenfalls als "Gut"-Signal zu bewerten ist. Insgesamt wird der Kurs der Hilton Worldwide-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Hilton Worldwide von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dagegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 2 berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hilton Worldwide in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +43,53 Prozent im Branchenvergleich für Hilton Worldwide. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Hilton Worldwide-Aktie mit einer Überperformance von 44,52 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hilton Worldwide-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.