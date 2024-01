Hilton Worldwide Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 44,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 35,92 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hilton Worldwide diese Branche um +8,22 Prozent übertroffen hat. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 10,96 Prozent, wobei Hilton Worldwide mit einem Plus von 33,18 Prozent deutlich über diesem Durchschnitt lag. Diese positive Entwicklung in beiden Bereichen führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Analyse zeigt jedoch, dass sich die Stimmung bezüglich Hilton Worldwide in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Die Internet-Kommunikation weist auf starke negative Ausschläge hin, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Worldwide bei 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 50,28) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Hilton Worldwide daher als unterbewertet betrachtet und erhält dementsprechend eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Hilton Worldwide-Aktie ist derzeit insgesamt als "Gut" einzustufen. Dieses Rating basiert auf 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hilton Worldwide vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 162,67 USD, was einem Abwärtspotential von -9,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hilton Worldwide daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.