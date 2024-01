Hilton Worldwide Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Hilton Worldwide: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Hilton Worldwide haben sich über einen längeren Zeitraum stabilisiert. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Hilton Worldwide in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Hilton Worldwide derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten weist auf eine positive Einschätzung der Hilton Worldwide-Aktie hin. Von insgesamt 9 Bewertungen lauten 6 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 162,67 USD angesiedelt, was eine negative Performance von -10,67 Prozent prognostiziert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Hilton Worldwide liegt bei 33,47, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Hilton Worldwide eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität, der Dividendenpolitik, der Analysteneinschätzung und des Relative Strength Index.